images
images
images
images
images
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив

Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив

Canon
Артикул: MTG-1524

Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив. 

Компактный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на мелких деталях, сохраняя при этом в поле зрения всю перспективу. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив хорошо подходит для съемки в условиях недостаточного освещения. Этому также способствует встроенный стабилизатор изображения IS, который работает с эффективностью в 5.5 ступеней (6.5 ступеней при работе совместно с матричной стабилизацией в камере, при ее наличии). Линейный шаговый STM мотор обеспечивает быстрое наведение на резкость и плавный перенос фокуса с одного объекта на другой, что особенно важно для видеосъемки.

Описание

Благодаря широкому углу зрения объектив хорошо подходит для пейзажной, интерьерной, тревел и уличной съемки. Возможность фокусироваться на объектах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы, дополнительно расширяет ваши возможности при съемке предметов, еды, цветов и так далее. 9 лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает приятное, мягкое боке. В оптической схеме используются 2 специальных элемента: асферический и низкодисперсионный UD, которые необходимы для эффективного исправления аберраций оптики, таких как линейная дисторсия или хроматические аберрации.

Объектив хорошо подходит для съемки видеоблогов и другого популярного контента для соцсетей. Он может использоваться как с полнокадровыми камерами, так и с APS-C камерами системы EOS R.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 24 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.14 м
  • Угол поля зрения: 84°
  • Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах (1 асферический, 1 UD со сверхнизким коэффициентом дисперсии)
  • Диаметр светофильтра: 52 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 270 г
  • Размеры: 74.4 х 63.1 мм.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера