Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив. 

Описание

Благодаря широкому углу зрения объектив хорошо подходит для пейзажной, интерьерной, тревел и уличной съемки. Возможность фокусироваться на объектах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы, дополнительно расширяет ваши возможности при съемке предметов, еды, цветов и так далее. 9 лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает приятное, мягкое боке. В оптической схеме используются 2 специальных элемента: асферический и низкодисперсионный UD, которые необходимы для эффективного исправления аберраций оптики, таких как линейная дисторсия или хроматические аберрации.

Объектив хорошо подходит для съемки видеоблогов и другого популярного контента для соцсетей. Он может использоваться как с полнокадровыми камерами, так и с APS-C камерами системы EOS R.

Характеристики: