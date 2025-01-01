Москва
Canon RF 24mm F1.8 Macro IS STM объектив.
Компактный сверхширокоугольный объектив позволяет фокусироваться на мелких деталях, сохраняя при этом в поле зрения всю перспективу. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив хорошо подходит для съемки в условиях недостаточного освещения. Этому также способствует встроенный стабилизатор изображения IS, который работает с эффективностью в 5.5 ступеней (6.5 ступеней при работе совместно с матричной стабилизацией в камере, при ее наличии). Линейный шаговый STM мотор обеспечивает быстрое наведение на резкость и плавный перенос фокуса с одного объекта на другой, что особенно важно для видеосъемки.
Благодаря широкому углу зрения объектив хорошо подходит для пейзажной, интерьерной, тревел и уличной съемки. Возможность фокусироваться на объектах, находящихся всего в нескольких сантиметрах от передней линзы, дополнительно расширяет ваши возможности при съемке предметов, еды, цветов и так далее. 9 лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает приятное, мягкое боке. В оптической схеме используются 2 специальных элемента: асферический и низкодисперсионный UD, которые необходимы для эффективного исправления аберраций оптики, таких как линейная дисторсия или хроматические аберрации.
Объектив хорошо подходит для съемки видеоблогов и другого популярного контента для соцсетей. Он может использоваться как с полнокадровыми камерами, так и с APS-C камерами системы EOS R.
