Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив

Canon
Артикул: MTG-1523

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив.

Профессиональный зум-объектив 24–70 мм с универсальным фокусным расстоянием и постоянной светосилой f2,8. Отличается повышенным качеством стекол, пыле-влагозащищенным корпусом, наличием стабилизации изображения и мотором Nano USM для бесшумной фокусировки. Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и капель воды.

Описание

Характеристики: 

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 24 – 70 mm
  • Относительное отверстие: 1:2.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.21 м (широкий угол) / 0.38 м (теле)
  • Угол поля зрения: 74° – 29°, 53° – 19°30', 84° – 34° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 21 элемент в 15 группах
  • Диаметр светофильтра: 82
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 900 г
  • Размеры: 88.5 х 125.7 мм.

