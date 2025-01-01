Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив.
Профессиональный зум-объектив 24–70 мм с универсальным фокусным расстоянием и постоянной светосилой f2,8. Отличается повышенным качеством стекол, пыле-влагозащищенным корпусом, наличием стабилизации изображения и мотором Nano USM для бесшумной фокусировки. Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и капель воды.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов