Артикул: MTG-1523

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM объектив.

Профессиональный зум-объектив 24–70 мм с универсальным фокусным расстоянием и постоянной светосилой f2,8. Отличается повышенным качеством стекол, пыле-влагозащищенным корпусом, наличием стабилизации изображения и мотором Nano USM для бесшумной фокусировки. Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и капель воды.