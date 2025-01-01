Артикул: MTG-1522

Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM объектив.

Профессиональный светосильный сверхширокоугольный зум-объектив Canon и один из трех универсальных объективов для профессионалов с постоянной светосилой f2.8 на всем диапазоне зумирования, который обеспечивает прекрасные результаты благодаря мотору Nano USM и стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также высокую резкость с 3 асферическими с 2 UD-элементами.