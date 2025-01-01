images
Canon
Артикул: MTG-1522

 Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM объектив. 

Профессиональный светосильный сверхширокоугольный зум-объектив Canon и один из трех универсальных объективов для профессионалов с постоянной светосилой f2.8 на всем диапазоне зумирования, который обеспечивает прекрасные результаты благодаря мотору Nano USM и стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также высокую резкость с 3 асферическими с 2 UD-элементами. 

Описание

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 15 – 35 мм
  • Относительное отверстие: 1:2.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
  • Угол поля зрения: 100°25' – 54°, 77°20' – 38°, 110°30' – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 ультранизкодисперсионных)
  • Диаметр светофильтра: 82 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 840 г
  • Размеры: 88.5 х 126.8 мм. 

Комплектация

  • бленда EW-88F
  • чехол LP1222
  • крышки передняя и задняя

Видео

