Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM объектив.
Профессиональный светосильный сверхширокоугольный зум-объектив Canon и один из трех универсальных объективов для профессионалов с постоянной светосилой f2.8 на всем диапазоне зумирования, который обеспечивает прекрасные результаты благодаря мотору Nano USM и стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также высокую резкость с 3 асферическими с 2 UD-элементами.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов