Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив
Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив
Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив

Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив

Canon
Артикул: MTG-1521

Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив. 

Компактный и легкий сверхширокоугольный зум-объектив. Хорошо подходит для съемки пейзажа, интерьеров, архитектуры, travel-съемки, а также для записи видео. Линейный шаговый STM мотор обеспечивает быстрое наведение на резкость и плавный перенос фокуса с одного объекта на другой. Оптический стабилизатор изображения IS работает с эффективностью до 5.5 ступеней (7 ступеней при использовании совместно с матричной стабилизацией в камере). Объектив создан для полнокадровых камер, но также может использоваться и с APS-C фотоаппаратами EOR R7 и R10, с учетом кроп-фактора фокусное расстояние получается 24-48 мм в 35-мм эквиваленте.

Описание

Оптическая схема с использованием асферических и низкодисперсионных UD элементов обеспечивает достаточно эффективное исправление различных аберраций, включая дисторсию и хроматические аберрации. Просветляющее покрытие Super Spectra (SSC) минимизирует появление ореолов и бликов при съемке с ярким контровым или боковым светом.

Особенностью данного объектива является возможность макросъемки с широким углом поля зрения: при фокусном расстоянии 15 мм и переведении фокусировки в ручной режим минимальная дистанция фокусировки составляет всего 13 см (считается от матрицы камеры), что дает увеличение 0.52х. Фокусировка на мелких деталях переднего плана при сохранении широкой композиции кадра позволяет создавать очень интересные снимки. 

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 15 - 30 мм
  • Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:6.3
  • Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:32
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м (на всех фокусных расстояниях, с автофокусом); 0.13 м (на 15 мм при ручной фокусировке)
  • Угол поля зрения: 110° 30' - 71° 35'
  • Конструкция объектива: 13 элементов в 11 группах (1 асферический, 2 UD низкодисперсионных)
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 390 г
  • Размеры: 76.6 х 88.4 мм.

