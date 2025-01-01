Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM объектив. 

Описание

Оптическая схема с использованием асферических и низкодисперсионных UD элементов обеспечивает достаточно эффективное исправление различных аберраций, включая дисторсию и хроматические аберрации. Просветляющее покрытие Super Spectra (SSC) минимизирует появление ореолов и бликов при съемке с ярким контровым или боковым светом.

Особенностью данного объектива является возможность макросъемки с широким углом поля зрения: при фокусном расстоянии 15 мм и переведении фокусировки в ручной режим минимальная дистанция фокусировки составляет всего 13 см (считается от матрицы камеры), что дает увеличение 0.52х. Фокусировка на мелких деталях переднего плана при сохранении широкой композиции кадра позволяет создавать очень интересные снимки.

Характеристики: