Canon RF 14-35mm f/4L IS USM объектив
Артикул: MTG-1533

Canon RF 14-35mm f/4L IS USM объектив. Объектив RF 14-35mm F4L IS USM сочетает в себе превосходные оптические показатели и невероятную универсальность. Максимальная диафрагма F4 сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний, исключая колебания выдержки и ISO при зумировании. 

Описание

Этот компактный широкоугольный зум-объектив сочетает в себе превосходные оптические характеристики и универсальность, что делает его идеальным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры, путешествий и видео превосходного качества.

При фокусном расстоянии 14 мм вы можете включить в кадр большое количество деталей, создавая эффектные изображения даже в самых тесных пространствах.

При зумировании до 20 мм сохраняется широкоугольная перспектива, однако внимание зрителя уже можно направить на конкретный объект съемки.

RF 14-35mm F4L IS USM использует сочетание асферических элементов, обеспечивающих четкость по всему диапазону зумирования, и элементов UD (ультранизкодисперсионных) с легендарными покрытиями Canon ASC и SWC.

Технологией шагового двигателя USM обеспечивает четкость изображений, в частности при съемке с рук в условиях слабого освещения. Технология стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5,5 ступеням экспозиции, повышает эффективность до 7 ступеней при установке на камеры с системой IBIS.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный Zoom
  • Формат изображения полнокадровый 36х24 мм
  • Фокусное расстояние 14 - 35 мм
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 77
  • Угол обзора 54 - 104 гр
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
  • Диафрагма F4
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Canon RF
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 16 / 12
  • Число асферических элементов 4
  • Число низкодисперсных элементов 3
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 84,1 x 99,8
  • Вес 540 г

