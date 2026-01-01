Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Canon RF 14-35mm f/4L IS USM объектив. Объектив RF 14-35mm F4L IS USM сочетает в себе превосходные оптические показатели и невероятную универсальность. Максимальная диафрагма F4 сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний, исключая колебания выдержки и ISO при зумировании.
Этот компактный широкоугольный зум-объектив сочетает в себе превосходные оптические характеристики и универсальность, что делает его идеальным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры, путешествий и видео превосходного качества.
При фокусном расстоянии 14 мм вы можете включить в кадр большое количество деталей, создавая эффектные изображения даже в самых тесных пространствах.
При зумировании до 20 мм сохраняется широкоугольная перспектива, однако внимание зрителя уже можно направить на конкретный объект съемки.
RF 14-35mm F4L IS USM использует сочетание асферических элементов, обеспечивающих четкость по всему диапазону зумирования, и элементов UD (ультранизкодисперсионных) с легендарными покрытиями Canon ASC и SWC.
Технологией шагового двигателя USM обеспечивает четкость изображений, в частности при съемке с рук в условиях слабого освещения. Технология стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5,5 ступеням экспозиции, повышает эффективность до 7 ступеней при установке на камеры с системой IBIS.
Характеристики:
Wansen
Работай с цветом без бликов