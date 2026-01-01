Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM объектив
Артикул: MTG-1520

Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM объектив. 

Профессиональный портретный телеобъектив с высокой светосилой, снабженный оптическим стабилизатором с эффективностью 5.5 ступеней (или 8 ступеней – при работе в паре с внутрикамерным стабилизатором изображения). Превосходная резкость от края до края и красивое боке: в оптической схеме специально не стали применять асферические элементы, поэтому у бликов отсутствует пористая «луковая» структура. 3 UD элемента (со сверхнизким коэффициентом дисперсии) успешно исправляют хроматизм.

В объективе используется 2 типа просветляющего покрытия: классическое Super Spectra Coating и специальное Air Sphere Coating, это позволяет успешно бороться с ореолами, которые обычно возникают при съемке с контровым светом. В комплекте также идет глубокая пластиковая бленда.

Современный мотор Nano USM обеспечивает быструю и плавную фокусировку, одинаково хорошо подходящую для фото и видео. На корпусе объектива располагается многофункциональное кольцо Control Ring и 2 программируемые кнопки, на которые можно привязать функции по вашему выбору. Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги.

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 135 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.7 м
  • Угол поля зрения: 18°
  • Конструкция объектива: 17 элементов в 12 группах, из них 3 со сверхнизким коэффициентом дисперсии
  • Диаметр светофильтра: 82 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 935 г
  • Размеры: 89.2 х 130.3 мм.

  • крышки передняя и задняя
  • бленда ET-88B
  • чехол LP1319

