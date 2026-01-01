Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM объектив.
Профессиональный портретный телеобъектив с высокой светосилой, снабженный оптическим стабилизатором с эффективностью 5.5 ступеней (или 8 ступеней – при работе в паре с внутрикамерным стабилизатором изображения). Превосходная резкость от края до края и красивое боке: в оптической схеме специально не стали применять асферические элементы, поэтому у бликов отсутствует пористая «луковая» структура. 3 UD элемента (со сверхнизким коэффициентом дисперсии) успешно исправляют хроматизм.
В объективе используется 2 типа просветляющего покрытия: классическое Super Spectra Coating и специальное Air Sphere Coating, это позволяет успешно бороться с ореолами, которые обычно возникают при съемке с контровым светом. В комплекте также идет глубокая пластиковая бленда.
Современный мотор Nano USM обеспечивает быструю и плавную фокусировку, одинаково хорошо подходящую для фото и видео. На корпусе объектива располагается многофункциональное кольцо Control Ring и 2 программируемые кнопки, на которые можно привязать функции по вашему выбору. Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги.
Характеристики:
