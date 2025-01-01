images
images
images
images
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив
Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив

Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив

Canon
Артикул: MTG-1532

Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив. Профессиональный макрообъектив с ведущим в своем классе увеличением 1,4x и управлением сферическими аберрациями для подстройки эффекта боке. RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это первый в мире1 макрообъектив с автофокусировкой и потрясающим увеличением 1,4x для создания превосходных изображений. Кольцо управления сферическими аберрациями позволит регулировать эффект боке и мягкость фокусировки, что позволит эффективно использовать этот объектив и в портретной съемке. Этот объектив идеально подходит для макросъемки с рук и съемки максимально крупным планом.

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива макро
  • Фокусное расстояние 100 мм
  • Диафрагма F2.80
  • Минимальная диафрагма F32
  • Крепление объектива Canon RF
  • Стабилизация изображения есть, 8 ступеней
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки есть
  • Число элементов / групп элементов 17 / 13
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 81,5 x 148 мм
  • Вес 730 г
  • Угол обзора 20°, 14°, 24°
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.26 м
  • Ультразвуковой мотор Два мотора Nano USM
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера