Артикул: MTG-1532

Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM объектив. Профессиональный макрообъектив с ведущим в своем классе увеличением 1,4x и управлением сферическими аберрациями для подстройки эффекта боке. RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это первый в мире1 макрообъектив с автофокусировкой и потрясающим увеличением 1,4x для создания превосходных изображений. Кольцо управления сферическими аберрациями позволит регулировать эффект боке и мягкость фокусировки, что позволит эффективно использовать этот объектив и в портретной съемке. Этот объектив идеально подходит для макросъемки с рук и съемки максимально крупным планом.

