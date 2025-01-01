images
Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM объектив. 

Диапазон фокусных расстояний RF 100-400mm F5.6-8 IS USM обеспечивает необходимую гибкость, позволяя фотографировать объекты как на малом, так и на большом расстоянии. Он идеально подходит для фотосъемки спорта, дикой природы и повседневных приключений. Компактный и легкий объектив длиной 164,7 мм и весом 635 г отличается превосходной развесовкой даже в полностью выдвинутом положении и легко поместится в сумке для оборудования.

Описание

Мощный оптический стабилизатор с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, позволяет создавать четкие фотографии и плавные видео при съемке с рук без необходимости брать с собой тяжелый штатив.

Мотор Nano USM обеспечивает быструю, тихую и плавную фокусировку, а кольцо управления объективом позволяет управлять параметрами. Кроме того, 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный эффект размытия заднего плана.

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM идеально подходит для съемки животных и отдаленных объектов, обеспечивая превосходные результаты благодаря ультранизкодисперсионным линзам и современным покрытиям.

Характеристики:

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 100 - 400 мм
  • Относительное отверстие: 1:5.6 - 1:8
  • Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:45
  • Минимальная дистанция фокусировки: 1.2 м при 100 мм; 0.88 м при 200 мм; 0.95 м при 300 мм; 1.05 м при 400 мм
  • Угол поля зрения: 20° – 5° 10', 14° – 3° 30', 24° – 6° 10' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 12 элементов в 9 группах (1x низкодисперсионный UD, 1x асферический элемент PMo)
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 635 г
  • Размеры: 79.5 х 164.7 мм.

