Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM объектив. 

Описание

Мощный оптический стабилизатор с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, позволяет создавать четкие фотографии и плавные видео при съемке с рук без необходимости брать с собой тяжелый штатив.

Мотор Nano USM обеспечивает быструю, тихую и плавную фокусировку, а кольцо управления объективом позволяет управлять параметрами. Кроме того, 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный эффект размытия заднего плана.

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM идеально подходит для съемки животных и отдаленных объектов, обеспечивая превосходные результаты благодаря ультранизкодисперсионным линзам и современным покрытиям.

Характеристики: