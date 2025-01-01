Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM объектив. 

Мощный оптический стабилизатор с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, позволяет создавать четкие фотографии и плавные видео при съемке с рук без необходимости брать с собой тяжелый штатив.
Мотор Nano USM обеспечивает быструю, тихую и плавную фокусировку, а кольцо управления объективом позволяет управлять параметрами. Кроме того, 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный эффект размытия заднего плана.
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM идеально подходит для съемки животных и отдаленных объектов, обеспечивая превосходные результаты благодаря ультранизкодисперсионным линзам и современным покрытиям.
Характеристики:
- Байонет: Canon RF
- Фокусное расстояние: 100 - 400 мм
- Относительное отверстие: 1:5.6 - 1:8
- Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:45
- Минимальная дистанция фокусировки: 1.2 м при 100 мм; 0.88 м при 200 мм; 0.95 м при 300 мм; 1.05 м при 400 мм
- Угол поля зрения: 20° – 5° 10', 14° – 3° 30', 24° – 6° 10' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
- Конструкция объектива: 12 элементов в 9 группах (1x низкодисперсионный UD, 1x асферический элемент PMo)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 635 г
- Размеры: 79.5 х 164.7 мм.