Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM объектив. 

Описание

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен линзой с ультранизкой дисперсией (UD) со специальным покрытием Super Spectra, что обеспечивает четкие, резкие, высококонтрастные изображения вне зависимости от фокусного расстояния. 7-лепестковая диафрагма повышает качество областей изображения, находящихся вне зоны резкости, в результате резкий объект съемки выделяется на мягком, размытом фоне.

Кольцо ручной фокусировки позволяет точно и быстро наводиться на резкость в любых условиях, а минимальное фокусное расстояние 0,85 м позволяет вести фотосъемку маленьких объектов. Неподвижный передний компонент позволяет удобное использование фильтров.

Характеристики: