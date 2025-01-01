Москва
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM объектив.
Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM идеально дополнит стандартный китовый зум-объектив EOS 18-55mm и подойдет для путешествий, съемки дикой природы и спортивных событий. Он сочетает в себе мощные характеристики телеобъектива, отличное качество изображения и удобное интуитивное управление. Стабилизатор изображения предотвращает размытость изображения, возникающую вследствие случайных движений камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.
Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен линзой с ультранизкой дисперсией (UD) со специальным покрытием Super Spectra, что обеспечивает четкие, резкие, высококонтрастные изображения вне зависимости от фокусного расстояния. 7-лепестковая диафрагма повышает качество областей изображения, находящихся вне зоны резкости, в результате резкий объект съемки выделяется на мягком, размытом фоне.
Кольцо ручной фокусировки позволяет точно и быстро наводиться на резкость в любых условиях, а минимальное фокусное расстояние 0,85 м позволяет вести фотосъемку маленьких объектов. Неподвижный передний компонент позволяет удобное использование фильтров.
Характеристики:
