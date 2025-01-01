images
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM объектив
Canon
Артикул: MTG-1518

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM объектив. 

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM идеально дополнит стандартный китовый зум-объектив EOS 18-55mm и подойдет для путешествий, съемки дикой природы и спортивных событий. Он сочетает в себе мощные характеристики телеобъектива, отличное качество изображения и удобное интуитивное управление. Стабилизатор изображения предотвращает размытость изображения, возникающую вследствие случайных движений камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.

Описание

Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM оснащен линзой с ультранизкой дисперсией (UD) со специальным покрытием Super Spectra, что обеспечивает четкие, резкие, высококонтрастные изображения вне зависимости от фокусного расстояния. 7-лепестковая диафрагма повышает качество областей изображения, находящихся вне зоны резкости, в результате резкий объект съемки выделяется на мягком, размытом фоне.

Кольцо ручной фокусировки позволяет точно и быстро наводиться на резкость в любых условиях, а минимальное фокусное расстояние 0,85 м позволяет вести фотосъемку маленьких объектов. Неподвижный передний компонент позволяет удобное использование фильтров.

Характеристики: 

  • Байонет: Canon EF-S
  • Фокусное расстояние: 55-250 мм (88-400 мм в 35-мм эквиваленте)
  • Относительное отверстие: 1/4 - 1/5.6
  • Минимальная диафрагма: 1/22 - 1/32
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.85 м
  • Угол поля зрения: 23º 20' - 5º 20', 15º 40'- 3º 30', 27º 50' - 6º 15' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 15 элементов в 12 группах
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Вес: 375 г
  • Размеры: 70.0 х 111.2 мм.

