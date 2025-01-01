Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM объектив.
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM - портативный объектив-"блинчик", который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Его улучшенная оптическая конструкция обеспечивает отличное качество изображения, а большая максимальная диафрагма f/2.8 позволяет производить съемку с рук в условиях слабого освещения. Фокусировка STM обеспечивает плавную, почти бесшумную автофокусировку при съемке видеороликов.
Характеристики:
