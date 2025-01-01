images
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM объектив
Canon
Артикул: MTG-1517

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM объектив. 

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM - портативный объектив-"блинчик", который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Его улучшенная оптическая конструкция обеспечивает отличное качество изображения, а большая максимальная диафрагма f/2.8 позволяет производить съемку с рук в условиях слабого освещения. Фокусировка STM обеспечивает плавную, почти бесшумную автофокусировку при съемке видеороликов.

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Формат изображения APS-C
  • Фокусное расстояние 24 мм
  • Диафрагма F2.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Canon EF-S
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 6 / 5
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Угол обзора 34.50 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
  • Размеры 68.2 х 22.8 мм
  • Вес 125 г.

