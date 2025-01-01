images
Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM объектив. 

Универсальный объектив «все в одном» для камеры EOS M, который позволит запечатлеть приближенные и удаленные объекты, со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM. Идеально подойдет тем, кто ищет безграничные творческие возможности. Объектив оснащен оптическим зумом 8,3x, оптической стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM. 

Описание

Плавное видео на ходу благодаря динамическому стабилизатору изображения, который эффективно компенсирует сотрясения камеры. Улучшенная стабилизация изображения при использовании объектива EF-M 18-150mm F/3.5-6.3 IS STM с совместимыми камерами со встроенной цифровой стабилизацией по 5 осям. 

Круглая 7-лепестковая диафрагма позволит вам выделить объект съемки, обеспечивая мягкое размытие фона. 

Характеристики:

  • Байонет: Canon EF-M
  • Фокусное расстояние: 18-150 мм
  • Относительное отверстие: 1:3.5 - 1:6.3
  • Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:38
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м (18-55 мм), 0.45 м (150 мм)
  • Угол поля зрения: 64°30′ – 8°40′, 45°30′ – 5°45′, 74°20′ – 10°25′ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 17 элементов в 13 группах
  • Диаметр светофильтра: 55 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 300 г
  • Размеры: 60.9 х 86.5 мм

