Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM объектив.
Универсальный объектив «все в одном» для камеры EOS M, который позволит запечатлеть приближенные и удаленные объекты, со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM. Идеально подойдет тем, кто ищет безграничные творческие возможности. Объектив оснащен оптическим зумом 8,3x, оптической стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM.
Плавное видео на ходу благодаря динамическому стабилизатору изображения, который эффективно компенсирует сотрясения камеры. Улучшенная стабилизация изображения при использовании объектива EF-M 18-150mm F/3.5-6.3 IS STM с совместимыми камерами со встроенной цифровой стабилизацией по 5 осям.
Круглая 7-лепестковая диафрагма позволит вам выделить объект съемки, обеспечивая мягкое размытие фона.
Характеристики:
