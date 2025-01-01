Артикул: MTG-1516

Canon EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM объектив.

Универсальный объектив «все в одном» для камеры EOS M, который позволит запечатлеть приближенные и удаленные объекты, со стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM. Идеально подойдет тем, кто ищет безграничные творческие возможности. Объектив оснащен оптическим зумом 8,3x, оптической стабилизацией изображения, эквивалентной 4 ступеням экспозиции, и технологией фокусировки STM.