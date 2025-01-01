images
images
images
Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив
Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив
Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив

Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив

Canon
Артикул: MTG-1530

Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив. Для съемки спортивных соревнований и дикой природы. Объектив EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM совместим с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами EOS и камерами EOS с датчиком изображения формата APS-C. EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM весом 710 г и длиной 14,55 см в сложенном состоянии идеально подойдет для съемки вне студии и в путешествиях.  

Описание

Объектив Canon с электронным информационным дисплеем, который оценят опытные фотографы, нуждающиеся в точной информации о параметрах съемки в режиме реального времени. Дисплей позволяет быстро узнать такие параметры. В различных режимах на нем отображаются расстояние фокусировки, шкала глубины резкости при разных положениях диафрагмы, фокусное расстояние, предупреждение о дрожании камеры и прочие индикаторы. Такой дисплей, дающий фотографу дополнительную информацию, будет полезен для контроля стабильности камеры при съемке с нижнего ракурса. Кроме того, он позволит работать в эквиваленте 35-мм пленки при съемке камерами EOS с датчиком APS-C или APS-H. Объектив с выполнен в едином стиле с корпусами камер Canon EOS, а практичная резьба под фильтр 67 мм и неподвижный передний элемент позволят без проблем использовать фильтры от других объективов модельного ряда Canon EF. 

Максимальное фокусное расстояние 300 мм позволяет создавать эффектные снимки крупным планом.

Система фокусировки Nano USM позволяет сфокусироваться на объекте быстро, плавно и бесшумно. Благодаря этой системе фокусировки данный объектив идеально подойдет для фотосъемки движущихся объектов и создания видео без постороннего шума с плавной сменой фокуса.

Круглая 9-лепестковая диафрагма помогает выделить объект съемки и создать красивый эффект размытия заднего плана. Специальные UD-линзы также позволяют снизить хроматическую аберрацию и сохранить высокую контрастность и высокое разрешение изображений во всем диапазоне зумирования.

Инновационный информационный дисплей для удобства расположен в верхней части объектива. Этот дисплей очень удобен при работе в режиме Live View для создания плавного видео, и, кроме того, он позволяет проверять информацию о расстоянии фокусировки и глубине резкости при различных значениях диафрагмы.

Улучшенный стабилизатор изображения в объективе EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM уменьшает сотрясение камеры, позволяя использовать на 4 ступени более длительную выдержку.

Характеристики:

  • Тип объектива телеобъектив Zoom
  • Фокусное расстояние 70 - 300 мм
  • Диафрагма F4 - F5.60
  • Минимальная диафрагма F32–45
  • Крепление объектива Canon EF
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 17 / 12
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) 80 x 145.5 мм
  • Вес 710 г
  • Угол обзора 8.15 - 34 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м
  • Ультразвуковой мотор Nano USM
  • Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
  • Совместимые фотокамеры для цифровых фотокамер Canon EOS
  • Формат изображения полнокадровый 36х24 мм
  • Особенности Стабилизатор изображения эквивалентный 4-м ступеням выдержки. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера