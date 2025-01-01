Canon EF 70-300mm F4-5.6 IS II USM объектив

Описание

Объектив Canon с электронным информационным дисплеем, который оценят опытные фотографы, нуждающиеся в точной информации о параметрах съемки в режиме реального времени. Дисплей позволяет быстро узнать такие параметры. В различных режимах на нем отображаются расстояние фокусировки, шкала глубины резкости при разных положениях диафрагмы, фокусное расстояние, предупреждение о дрожании камеры и прочие индикаторы. Такой дисплей, дающий фотографу дополнительную информацию, будет полезен для контроля стабильности камеры при съемке с нижнего ракурса. Кроме того, он позволит работать в эквиваленте 35-мм пленки при съемке камерами EOS с датчиком APS-C или APS-H. Объектив с выполнен в едином стиле с корпусами камер Canon EOS, а практичная резьба под фильтр 67 мм и неподвижный передний элемент позволят без проблем использовать фильтры от других объективов модельного ряда Canon EF.

Максимальное фокусное расстояние 300 мм позволяет создавать эффектные снимки крупным планом.

Система фокусировки Nano USM позволяет сфокусироваться на объекте быстро, плавно и бесшумно. Благодаря этой системе фокусировки данный объектив идеально подойдет для фотосъемки движущихся объектов и создания видео без постороннего шума с плавной сменой фокуса.

Круглая 9-лепестковая диафрагма помогает выделить объект съемки и создать красивый эффект размытия заднего плана. Специальные UD-линзы также позволяют снизить хроматическую аберрацию и сохранить высокую контрастность и высокое разрешение изображений во всем диапазоне зумирования.



Инновационный информационный дисплей для удобства расположен в верхней части объектива. Этот дисплей очень удобен при работе в режиме Live View для создания плавного видео, и, кроме того, он позволяет проверять информацию о расстоянии фокусировки и глубине резкости при различных значениях диафрагмы.

Улучшенный стабилизатор изображения в объективе EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM уменьшает сотрясение камеры, позволяя использовать на 4 ступени более длительную выдержку.

