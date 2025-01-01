Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив. 

Описание

Усовершенствованная оптическая конструкция обеспечивает отличную резкость и низкие уровни оптических искажений. Две двухповерхностные асферические линзы большого диаметра (GMo) и одна односторонняя линза обеспечивают высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.

Две линзы со сверхнизкой дисперсией (UD) сводят к минимуму хроматические аберрации, устраняя цветную кайму.

Использование покрытия с субволновой структурой и покрытия Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке в условиях контрового света.

Ультразвуковой мотор кольцевого типа и мощный процессор обеспечивают заметно более быструю фокусировку.

Возможность ручной коррекции фокусировки позволяет настраивать фокусировку без необходимости переключать режимы или отводить камеру от глаз.

Характеристики: