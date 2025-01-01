images
images
images
images
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Canon
Артикул: MTG-1514

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив. 

Профессиональный универсальный широкоугольный объектив из семейства легендарных 16-35/2,8L. Востребован для пейзажной, интерьерной и репортажной фотографии. Неизменная диафрагма 2,8f на всем диапазоне зумирования, высококлассные стекла с просветлением и пыле- влагозащищенный корпус. Новая модель обусловлена улучшенной автофокусировкой.  Объектив не меняет своих физических размеров при зумировании и фокусировке - все подвижки происходят внутри корпуса. 

Описание

Усовершенствованная оптическая конструкция обеспечивает отличную резкость и низкие уровни оптических искажений. Две двухповерхностные асферические линзы большого диаметра (GMo) и одна односторонняя линза обеспечивают высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.

Две линзы со сверхнизкой дисперсией (UD) сводят к минимуму хроматические аберрации, устраняя цветную кайму.

Использование покрытия с субволновой структурой и покрытия Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке в условиях контрового света.

Ультразвуковой мотор кольцевого типа и мощный процессор обеспечивают заметно более быструю фокусировку.

Возможность ручной коррекции фокусировки позволяет настраивать фокусировку без необходимости переключать режимы или отводить камеру от глаз.

Характеристики:

  • Байонет: Canon EF (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 16-35 мм
  • Относительное отверстие: 1:2.8
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
  • Угол поля зрения: 98° - 54°, 74°10' - 38°, 108°10' - 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали, для 35-мм камеры)
  • Конструкция объектива: 16 элементов в 11 группах (2 с ультранизкой дисперсией UD, 2 двухповерхностных асферических GMo, 1 односторонний асферический)
  • Диаметр светофильтра: 82 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Физические характеристикиВес: 790 г
  • Размеры: 88.5 x 127.5 мм.

Комплектация

  • крышка объектива E82 II
  • задняя крышка Е
  • бленда EW-88D
  • чехол LP1222

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера