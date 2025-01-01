Москва
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив.
Профессиональный универсальный широкоугольный объектив из семейства легендарных 16-35/2,8L. Востребован для пейзажной, интерьерной и репортажной фотографии. Неизменная диафрагма 2,8f на всем диапазоне зумирования, высококлассные стекла с просветлением и пыле- влагозащищенный корпус. Новая модель обусловлена улучшенной автофокусировкой. Объектив не меняет своих физических размеров при зумировании и фокусировке - все подвижки происходят внутри корпуса.
Усовершенствованная оптическая конструкция обеспечивает отличную резкость и низкие уровни оптических искажений. Две двухповерхностные асферические линзы большого диаметра (GMo) и одна односторонняя линза обеспечивают высокое качество изображения во всем диапазоне зумирования.
Две линзы со сверхнизкой дисперсией (UD) сводят к минимуму хроматические аберрации, устраняя цветную кайму.
Использование покрытия с субволновой структурой и покрытия Air Sphere Coating устраняет блики и паразитную засветку при съемке в условиях контрового света.
Ультразвуковой мотор кольцевого типа и мощный процессор обеспечивают заметно более быструю фокусировку.
Возможность ручной коррекции фокусировки позволяет настраивать фокусировку без необходимости переключать режимы или отводить камеру от глаз.
