Fujimi системный градиентный фильтр RED (красный) P-серия

Fujimi
Артикул: NVF-5897

FUJIMI системный градиентный фильтр RED (красный) P-серия – значительно повышает контрастность черно-белого изображения, особенно в верхней части кадра.

Красный фильтр считаются слишком «жестким», тем не менее, с его помощью можно получить поразительные художественные эффекты. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Размер – 8х9 см.

