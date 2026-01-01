images
Fujimi ND8 системный градиентный фильтр P-серия

Fujimi
Артикул: NVF-5886

FUJIMI ND8 – системный градиентный фильтр P-серии. 

Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогут регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.

