images
Fujimi ND2 системный градиентный фильтр P-серия

Fujimi ND2 системный градиентный фильтр P-серия

Fujimi
Артикул: NVF-5882

FUJIMI ND2 – системный градиентный фильтр P-серии. 

Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогают регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.

Описание

Fujimi ND2 системный градиентный фильтр P-серия

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SN-202 тубус с сотами
Арт. NVF-2274
Grifon SN-202 тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

2 480 ₽
В корзину
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1748
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.

750 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера