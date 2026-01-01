Fujimi adapter ring for square filter Z pro кольцо адаптер для квадратных фильтров Z pro 55 мм

images
Fujimi
Артикул: NVF-5927

FUJIMI кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z pro позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z pro с разными объективами. Диаметр 55 мм.

Описание

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.

Байонет Bowens.

