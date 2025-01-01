 SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )

Арт. MTG-0503

Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель.

Функциональный кабель для подключения питания от D-tap к устройствам с входом DC 5.5. Совместим с осветителем Aputure Amaran COB 60d/60x и Amaran T2c/ T4c. Пружинный кабель способен удлиняться максимально до 70 см.