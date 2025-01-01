images
images
images
images
SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )
SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )
SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )
SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )

SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )

SmallRig
Артикул: OLE-2019

 SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )

Защитный экран из закаленного стекла для видеокамер BMPCC 6K Pro / 6K G2. Предохраняет монитор от ударов, царапин, воды и масла.

Описание

SmallRig 3274 защитный экран для дисплея цифровой камеры BMPCC 6K Pro (2 )

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель
Арт. MTG-0503
Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель. 

Функциональный кабель для подключения питания от D-tap к устройствам с входом DC 5.5. Совместим с осветителем Aputure Amaran COB 60d/60x и Amaran T2c/ T4c. Пружинный кабель способен удлиняться максимально до 70 см. 

1 720 ₽
В корзину

Видео

Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Как снять видео ночью качественно
Как снять видео ночью качественно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера