Falcon Eyes LCD-V5 видоискатель для Nikon 1

Описание

С помощью видоискателя у фотографа появляется возможность использовать свою камеру как видеокамеру. При съемке с рук улучшается фокусировка и стабилизация фотоаппарата. Видоискатель защищает от прямых солнечных лучей ЖК-экран. Возможна установка как для левого, так и для правого глаза.

Видоискатель увеличивает изображение экрана камеры, благодаря чему становится проще сфокусироваться. Оснащен универсальным магнитным креплением, позволяющим быстро установить видоискатель или снять его. Рамка, при необходимости, легко убирается, не оставляя никаких следов.

За счет прочной конструкции без подвижных частей аксессуар надежный в эксплуатации. Совместим с моделями камер: Nikon 1.