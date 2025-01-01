images
Falcon Eyes LCD-V5 видоискатель для Nikon 1

Falcon Eyes
Артикул: VBR-071

Falcon Eyes LCD-V5 – видоискатель, предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер. Модель была разработана специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR. 

Использование ViewFinder версии V5 не мешает установке дополнительного батарейного блока (бустера) и прочих аксессуаров.

Описание

С помощью видоискателя у фотографа появляется возможность использовать свою камеру как видеокамеру. При съемке с рук улучшается фокусировка и стабилизация  фотоаппарата. Видоискатель защищает от прямых солнечных лучей ЖК-экран. Возможна установка как для левого, так и для правого глаза.

Видоискатель увеличивает изображение экрана камеры, благодаря чему становится проще сфокусироваться. Оснащен универсальным магнитным креплением, позволяющим быстро установить видоискатель или снять его. Рамка, при необходимости, легко убирается, не оставляя никаких следов.

За счет прочной конструкции без подвижных частей аксессуар надежный в эксплуатации. Совместим с моделями камер: Nikon 1.

