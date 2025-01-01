images
Falcon Eyes DSLR GWII-N2 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3X/D3S/D3/D300S/D4/D7000/D90/
Артикул: VBR-064

Falcon Eyes DSLR GWII-N2 видоискатель цифровой беспроводной.

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно. Незаменимая вещь для съемки спорта, животных и птиц.

Описание

Видоискатель позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Данная версия видоискателя позволяет также управлять режимом видеосъемки (старт/стоп).

Режимы работы затвора:

  • одиночный снимок
  • серийная съемка
  • автоспуск (с задержкой 5 секунд)
  • ручная выдержка (Bulb)

Передатчик и приемник работают от аккумуляторов NP-60 (2 шт. в комплекте), время работы от одной зарядки - до 6 часов.

Характеристики:

  • совместимость Nikon D3X,D3S,D3,D300S,D4,D7000,D90,D3100
  • частота 2,4 ГГц
  • максимальное рабочее расстояние 100 метров (на открытом пространстве)
  • количество каналов - 4
  • экран 3.5", 16 млн цветов
  • разрешение 320х240 пикселей
  • угол обзора по горизонтали 120град./по вертикали 105 град.
  • аккумулятор Li-ion 1200 мАч x 2
  • время работы от аккумулятора до 6 ч
  • память 100 снимков (в режиме Mini)
  • зарядка от USB и 220В
  • размер передатчика 127х79х30 мм
  • размер приемника 87х50х41 мм
  • бленда в комплекте

Комплектация

  • Передатчик.
  • Приемник с ЖК экраном.
  • Бленда.
  • Аккумулятор NP-60 х 2 шт.
  • Кабель для передачи данных (для различных камер используются различные кабели) USB-кабель.

