Falcon Eyes DSLR GWII-N2 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3X/D3S/D3/D300S/D4/D7000/D90/

Falcon Eyes DSLR GWII-N2 видоискатель цифровой беспроводной.
Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно. Незаменимая вещь для съемки спорта, животных и птиц.
Видоискатель позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Данная версия видоискателя позволяет также управлять режимом видеосъемки (старт/стоп).
Режимы работы затвора:
Передатчик и приемник работают от аккумуляторов NP-60 (2 шт. в комплекте), время работы от одной зарядки - до 6 часов.
Характеристики:
