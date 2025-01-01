Falcon Eyes DSLR GWII-N2 видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3X/D3S/D3/D300S/D4/D7000/D90/

Описание

Видоискатель позволяет дистанционно передавать изображение с матрицы фотоаппарата на удаленный до 100 м беспроводной монитор и управлять затвором камеры. Данная версия видоискателя позволяет также управлять режимом видеосъемки (старт/стоп).

Режимы работы затвора:

одиночный снимок

серийная съемка

автоспуск (с задержкой 5 секунд)

ручная выдержка (Bulb)

Передатчик и приемник работают от аккумуляторов NP-60 (2 шт. в комплекте), время работы от одной зарядки - до 6 часов.

Характеристики: