Proaim VF (112401) видоискатель

Proaim
Артикул: OLE-0255

Видоискатель Proaim VF разработан специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR. Предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер с диагональю 3". Коэффициент увеличения x3. Возможна подстройка под зрение в пределах диапазона – 2,75 диоптрии. Крепится на нижнюю часть камеры с помощью  винта на 1/4".

Описание

Комплектация

  • Видоискатель Proaim VF – 1 шт.
  • Рамки форматов 4:3 и 16:9 – по 1 шт.
  • Крепеж – 1 шт.
  • Шейный ремень – 1 шт.

