Proaim VF (112401) видоискатель

Артикул: OLE-0255

Видоискатель Proaim VF разработан специально для видеографов, которые снимают видео с помощью DSLR. Предназначен для установки на LCD-экраны фотокамер с диагональю 3". Коэффициент увеличения x3. Возможна подстройка под зрение в пределах диапазона – 2,75 диоптрии. Крепится на нижнюю часть камеры с помощью винта на 1/4".