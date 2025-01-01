Falcon Eyes GT/GW3L кабель для видоискателя DSLR GW3L

Временно нет в наличии

Falcon Eyes GT/GW3L – кабель для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless к камерам Olympus E600, E30, E-P1, E-P2, E-410, E-420, E-450, E-510, E-520, E-620.

