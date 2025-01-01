Falcon Eyes AVR-C3-2 кабель для видоискателя цифровой беспроводной для Canon EOS 1DX

Временно нет в наличии

Falcon Eyes AVR-C3-2 – кабель для подключения передатчика цифрового беспроводного видоискателя Aputure Gigtube Wireless II (любой модификации) к камерам Canon EOS 5D Mark III, 6D, 7D, 1DX, 1D Mark IV.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter