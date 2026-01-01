AVMATRIX BDM150-4KS видеомонитор

15.6-дюймовый монитор 4K с 3D LUTS и HDR. Широкоформатный экран с разрешением 3840x2160px, соотношение сторон 16:9, 330кд/м2, контрастность 1000:1, угол обзора 176°/176°.

Описание

Разработан для профессиональной видео- и киноиндустрии и идеально подходит для режиссеров и операторов, работающих с оборудованием с поддержкой 4K.

3D LUT упрощают стандартизацию цветопередачи между несколькими устройствами, чтобы гарантировать, что все ваши устройства отображают один и тот же цвет.

Высокий динамический диапазон позволяет более точно воспроизвести больший динамический диапазон яркости, чем это возможно при стандартном цифровом отображении.

Монитор BDM150-4KS оснащен новейшей технологией отображения изображений в формате 4K.Подключенные через HDMI 2.0 экраны 4K имеют разрешение Ultra HD - 8,3 миллиона пикселей, что в четыре раза превышает разрешение full HD, что делает их непревзойденными кинематографическими дисплеями.

Интегрируйте монитор в ваш текущий рабочий процесс в любом ракурсе, который вы выберете. Функции X flip и Y flip обеспечивает вам такую гибкость.

Включает в себя различные крепежные наборы для использования в вещании, мониторинге на месте или для уличной видеосъемки и т.д. Он также может быть установлен в варианте видеостены как часть контрольной аппаратной. Рэковое крепление 6U обеспечивает различные углы обзора.

Монитор BDM150-4KS одновременно поддерживает 4 независимых входных сигнала, что делает просмотр ваших видеоматериалов с 4-х разных ракурсов проще, чем когда-либо.

Обладает коэффициентом контрастности 1000:1 и яркостью 330 кд/м, что обеспечивает более четкие кадры и насыщенные цвета.

Монитор поставляется в специально разработанном кейсе для переноски, обеспечивающем большую надежность и портативность. Конструкция также обеспечивает большее тепловыделение и обеспечивает большую надежность при длительных съемках. Алюминиевый внешний корпус обеспечивает превосходную защиту и продлевает срок службы вашего монитора.

Монитор поставляется со всеми основными видеоинтерфейсами, используемыми в коммерческой сфере и в видеоиндустрии. BDM150-4KS подключается по HDMI для разрешения 4K и может подключаться с помощью HDMI или SDI для стандартного разрешения 1080p и ниже. Это дает возможность удовлетворить потребности любого профессионального решения для отображения информации.

4 программируемые функциональные клавиши на передней панели монитора позволяют быстро переключаться между наиболее часто используемыми функциями, такими как определение пиков, гистограммы, проверка поля, переворот изображения и т.д.

Благодаря технологии беспроводного HDMI (wHDI) вы можете передавать сигналы 1080p с частотой 60 Гц непосредственно на монитор без использования кабелей, что делает его гораздо более мобильным решением на съемочной площадке (опционально). Один передатчик может подключаться к нескольким приемным устройствам, обеспечивая видеосвязь без использования кабелей.

Характеристики:

  • Диагональ экрана 15.6"
  • Соотношение сторон 16:9
  • Собственное разрешение 3840 x 2160
  • Угол обзора (градусы) 176/176
  • Коэффициент яркости 330 кд/м2
  • Коэффициент контрастности 1000:1
  • Подсветка LED
  • Входы видео 3G-SDI x 1, HDMI x 4 (1 x HDMI 2.0 - 4K at 60Hz, 3 x HDMI 1.4 - 4K at 30Hz), DVI x 1, VGA x 1, Tally x 1
  • Выходы видео 3G-SDI x 1
  • Выходы аудио Динамик x 2, разъем 3.5mm Jack x 1
  • Входное напряжение DC12В – 24В (XLR)
  • Рабочая температура 0°С - 60°С
  • Высота (мм) 267 (305 в кейсе)
  • Ширина (мм) 389 (524 в кейсе)
  • Глубина (мм) 38 (170 в кейсе)
  • Вес (кг) 12кг в кейсе (3.4кг без кейса).

