Proaim Rapido Cage клетка-каркас для установки камеры

Описание

Обновленная версия модели с площадкой для установки аккумулятора и адаптера для мини-стержней подойдет всем, кто работает с видеокамерой. Каркас Proaim DSLR Cage – это легковесная конструкция, выполненная из черного анодированного алюминия. Аксессуары крепятся к каркасу с помощью винтов 1/4", для которых предусмотрено 20 отверстий, и 3/8", для которых предусмотрено 16 отверстий.

На это устройство, помимо самой камеры, можно установить целый ряд дополнительных аксессуаров: LCD-монитор, аккумулятор, электронный видоискатель, осветительные приборы и т.д. Каркас сконструирован таким образом, что оператор без труда сможет заменить аккумулятор во время съемки, не сбив при этом настроек камеры.

Технические характеристики:

габариты, см – 22,86x12,7х12,7

вес, кг – 1,36

Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс, выполненный из высококачественного прочного материала. Внутри кейса – серый пенопласт с выемками под каждое устройство.