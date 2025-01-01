Proaim Rapido Cage клетка-каркас для установки камеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка-каркас для установки камеры Proaim Rapido Cage специально разработана для следующих моделей камер: Canon 5D Mark II и Mark III, Canon 7D и Nikon D800. Комплектуется площадкой для установки аккумулятора и адаптером для мини-стержней.
Обновленная версия модели с площадкой для установки аккумулятора и адаптера для мини-стержней подойдет всем, кто работает с видеокамерой. Каркас Proaim DSLR Cage – это легковесная конструкция, выполненная из черного анодированного алюминия. Аксессуары крепятся к каркасу с помощью винтов 1/4", для которых предусмотрено 20 отверстий, и 3/8", для которых предусмотрено 16 отверстий.
На это устройство, помимо самой камеры, можно установить целый ряд дополнительных аксессуаров: LCD-монитор, аккумулятор, электронный видоискатель, осветительные приборы и т.д. Каркас сконструирован таким образом, что оператор без труда сможет заменить аккумулятор во время съемки, не сбив при этом настроек камеры.
Технические характеристики:
Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс, выполненный из высококачественного прочного материала. Внутри кейса – серый пенопласт с выемками под каждое устройство.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen