images
Proaim Rapido Cage клетка-каркас для установки камеры

Proaim Rapido Cage клетка-каркас для установки камеры

Proaim
Артикул: OLE-0216

Клетка-каркас для установки камеры Proaim Rapido Cage специально разработана для следующих моделей камер: Canon 5D Mark II и Mark III, Canon 7D и Nikon D800. Комплектуется площадкой для установки аккумулятора и адаптером для мини-стержней. 

Описание

Обновленная версия модели с площадкой для установки аккумулятора и адаптера для мини-стержней подойдет всем, кто работает с видеокамерой. Каркас Proaim DSLR Cage – это легковесная конструкция, выполненная из черного анодированного алюминия. Аксессуары крепятся к каркасу с помощью винтов 1/4", для которых предусмотрено 20 отверстий, и 3/8", для которых предусмотрено 16 отверстий.

На это устройство, помимо самой камеры, можно установить целый ряд дополнительных аксессуаров: LCD-монитор, аккумулятор, электронный видоискатель, осветительные приборы и т.д. Каркас сконструирован таким образом, что оператор без труда сможет заменить аккумулятор во время съемки, не сбив при этом настроек камеры.

Технические характеристики:

  • габариты, см – 22,86x12,7х12,7
  • вес, кг – 1,36

Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс, выполненный из высококачественного прочного материала. Внутри кейса – серый пенопласт с выемками под каждое устройство.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Селфи на закате
Селфи на закате
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера