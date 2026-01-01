Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 видеокамера
Артикул: OLE-4592

Видеокамера 6К оснащена матрицей Super 35 (разрешение 6144х3456) и имеет 5" сенсорный дисплей, 4 ударопрочных микрофона. Байонет Canon EF. Технология 3D Lut. ISO 400 — 3200. Доступны слоты для SD, UHS-II и CFast, а также Type-C выход для подключения внешних накопителей. Камера имеет HDMI выход для HDR и 10-битного качества, Mini XLR с фантомным питанием 48 В, разъём 3,5 мм TRS для микрофона и отдельный выход для наушников и силовой порт для подключения к сети.

Описание

Новая модель BMPCC G2 — отличный выбор для кинематографистов, сочетающий преимущества модели BMPCC 6K Pro и доступность стандартной версии 6K. Она использует более распространённые батареи NP-F и оснащена матрицей Super 35 с поддержкой цветопередачи пятого поколения и широким набором аксессуаров.

Камера имеет совершенную конструкцию с большим сенсорным дисплеем, четырьмя ударопрочными микрофонами и совместимостью с объективами Canon EF. Профессиональный уровень модели обеспечивает превосходную детализацию и возможность съёмки в RAW.

 В комплект поставки входит профессиональная программа DaVinci Resolve Studio для монтажа отснятого материала.

Характеристики:

  • Тип сенсора CMOS
  • Тип затвора Rolling Shutter
  • Эффективное разрешение матрицы 23,10 x 12,99 мм (Super 35)
  • Разрешение 6144х3456
  • Байонет камеры EF (Canon)
  • ISO 400 — 3200
  • Дисплей 5" (1920 x 1080)
  • Динамический диапазон 13
  • Поддержка кодеков: Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime
  • Питание NP-F
    Время работы до 45 мин
  • Слоты SD, UHS-II и CFast, Type-С
  • Температурный диапазон 0°/40°С
  • Размеры  178.1 × 101.3 × 96 мм
  • Вес  898 г








Комплектация

  • кинокамера
  • крышка для байонета
  • ремень
  • блок питания 30 Вт
  • аккумулятор NP-F570
  • зарядное устройство NP-F
  • вкладыш
  • код активации для DaVinci Resolve Studio

