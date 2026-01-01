Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K G2 видеокамера

Новая модель BMPCC G2 — отличный выбор для кинематографистов, сочетающий преимущества модели BMPCC 6K Pro и доступность стандартной версии 6K. Она использует более распространённые батареи NP-F и оснащена матрицей Super 35 с поддержкой цветопередачи пятого поколения и широким набором аксессуаров.

Камера имеет совершенную конструкцию с большим сенсорным дисплеем, четырьмя ударопрочными микрофонами и совместимостью с объективами Canon EF. Профессиональный уровень модели обеспечивает превосходную детализацию и возможность съёмки в RAW.

В комплект поставки входит профессиональная программа DaVinci Resolve Studio для монтажа отснятого материала.

Характеристики:

Тип сенсора CMOS

Тип затвора Rolling Shutter

Эффективное разрешение матрицы 23,10 x 12,99 мм (Super 35)

Разрешение 6144х3456

Байонет камеры EF (Canon)

ISO 400 — 3200



Дисплей 5" (1920 x 1080)

Динамический диапазон 13

Поддержка кодеков: Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime

Питание NP-F Время работы до 45 мин

Слоты SD, UHS-II и CFast, Type-С

Температурный диапазон 0°/40°С

Размеры 178.1 × 101.3 × 96 мм

Вес 898 г





























