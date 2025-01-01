Konova Master Pan аксессуар 100 см

Артикул: DAN-0592

Konova Master Pan – изготовленный из алюминия слайдер для панорамной съемки. Длина, см – 100. Вес, кг – 2,4. Благодаря возможности вращать камеру вокруг своей оси во время движения, данная модель слайдера позволяет делать высококачественные, интересные панорамные снимки. Сборка аксессуара интуитивно понятна, он прост в эксплуатации, так что подходит и для новичков, и для опытных видеографов.