images
Konova Master Pan аксессуар 100 см

Konova Master Pan аксессуар 100 см

Konova
Артикул: DAN-0592

Konova Master Pan – изготовленный из алюминия слайдер для панорамной съемки. Длина, см – 100. Вес, кг – 2,4. Благодаря возможности вращать камеру вокруг своей оси во время движения, данная модель слайдера позволяет делать высококачественные, интересные панорамные снимки. Сборка аксессуара интуитивно понятна, он прост в эксплуатации, так что подходит и для новичков, и для опытных видеографов.

Описание

Konova Master Pan аксессуар 100 см

Комплектация

  • Адаптер для панорамной головки.
  • Крепеж для панорамной головки.
  • Стопперы.
  • Гаечный ключ, щетки для очистки.
  • Направляющая.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера