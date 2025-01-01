images
FST SL-120 KIT слайдер в комплекте

FST
Артикул: NVF-2815

FST SL-120 KIT – слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. За счет конструкции модели имеется возможность получать плавное и стабильное изображение в кадре при движении.

  • Слайдер FST SL-120 – 1 шт.
  • Видеоштатив FST ST-650H(1.8M) new head – 1 шт.

