Proaim Zoom Controller зум-контроллер для DV-камер

Описание

Чувствительный ползунковый переключатель позволяет регулировать скорость зума от медленной до быстрой. Уменьшить зум с широкоугольными или телеобъективами можно с помощью рычага изменения фокусного расстояния. Легкий вес и компактность, а также наличие разъема для кабеля позволяет устанавливать его на вращающиеся ручки штатива, монопод (или одиночную опору), стабилизаторы и прочие устройства.

Управление осуществляется с помощью переключателя : LANC/P LANC для большинства камер Sony и Canon; с разъемом LANC/P – для камер Panasonic с удаленным разъемом на камере.

Технические характеристики: