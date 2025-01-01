images
Proaim Zoom Controller зум-контроллер для DV-камер

Proaim Zoom Controller зум-контроллер для DV-камер

Proaim
Артикул: OLE-0244

Proaim Zoom Controller – универсальный контроллер для LANC и Panasonic Mini-DV или HDV-камер, с преобразователем для LANC (большинства камер Sony и Canon). 

Описание

Чувствительный ползунковый переключатель позволяет регулировать скорость зума от медленной до быстрой. Уменьшить зум с широкоугольными или телеобъективами можно с помощью рычага изменения фокусного расстояния. Легкий вес и компактность, а также наличие разъема для кабеля позволяет устанавливать его на вращающиеся ручки штатива, монопод (или одиночную опору), стабилизаторы и прочие устройства.
 
Управление осуществляется с помощью переключателя : LANC/P LANC для большинства камер Sony и Canon; с разъемом LANC/P – для камер Panasonic  с удаленным разъемом на камере.
 
Технические характеристики:
  • диаметр фиксатора, мм – 10-30
  • соединительный кабель, мм – 2,5 стерео мини-джек
  • длина кабеля, м – 6,7 +1 (дополнительно)
  • рабочая температура, С – 0-40
  • вес, г – 190

