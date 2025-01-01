images
KUPO KS-154 Freefly Toad Male Mount площадка
Kupo
Артикул: MTG-1832

KUPO KS-154 Freefly Toad Male Mount площадка. 

Алюминиевая площадка для быстрого монтажа стабилизаторов. Установка на стандартную резьбу 3/8"-16F. 

Характеристики:

  • Цвет черный
  • Материал алюминий (6061-T6 CNC)
  • Вес 70 г

