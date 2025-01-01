HENSEL (981) CSC 10 m w/plug 6.3 mm cинхрокабель. 

Высокачественный синхрокабель длиной 10 м, разъемом 6,35 мм для работы со всеми студийными головками и генераторами Хенсель (исключая Hensel Porty).

