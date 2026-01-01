Артикул: NVF-2910

GP Ultra AAA – алкалиновые батарейки. Это отличный и надежный источник питания для энергоемких приборов, таких, например, как вспышки или фотоаппараты. Батарейки не содержат кадмия и ртути, а значит, могут считаться экологически чистым продуктом. В комплекте – 2 шт. Типоразмер ААА, напряжение – 1,5 В.