images
GP 23A BL5 элемент питания 1 шт.

GP 23A BL5 элемент питания 1 шт.

GP Batteries
Артикул: NVF-3055

GP 23A BL5  – щелочная батарейка. Используется в фотокамерах, вспышках, пультах ДУ и другого фотооборудования. Аналогична A23, LRV08, L1028, RVO8, MS21, MN21, E23A, K23A, V23GA, GP23A, 8LR932, 8LR23, VR22, 8F10R, EL12. Размер, мм – 10x28,3. Напряжение – 12V. Не заряжать!

Описание

GP 23A BL5 элемент питания 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Джанни Гардин
Джанни Гардин
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Портрет на природе с искусственным светом. Бьюти софт
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера