Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 3D-maker T-20 – портативная вращающаяся платформа для 3D-съемки. Поворотный стол Rekam 3D-maker Т-20 является наиболее доступным решением для автоматизации предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Столик предназначен для съемки небольших предметов. Диаметр поверхности – 400 мм, максимальная нагрузка – 20 кг.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов