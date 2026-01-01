images
Rekam 3D-maker T-20 портативная вращающаяся платформа

Rekam 3D-maker T-20 портативная вращающаяся платформа

Rekam
Артикул: NVF-1070

Rekam 3D-maker T-20 – портативная вращающаяся платформа для 3D-съемки. Поворотный стол Rekam 3D-maker Т-20 является наиболее доступным решением для автоматизации предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Столик предназначен для съемки небольших предметов. Диаметр поверхности –  400 мм, максимальная нагрузка – 20 кг.

Описание

Благодаря компактности и небольшому весу модель Rekam 3D-maker T-20 можно использовать как в студии, так и на выездной съемке. Диск диаметром 400 мм позволяет снимать предметы, недоступные для съемки Т-12.
 
Работа с портативным вращающимся столиком позволит автоматизировать процесс создания трехмерной фотографии и сосредоточиться на художественной стороне получаемых снимков. Создание 3D-фотографии на этом оборудовании не намного сложнее получения одного отдельного снимка!  Возможно использование дополнительных пластиковых цветных фонов.
 
После покупки скачайте программное обеспечение на сайте, указанном в инструкции. Для этого необходимо просто ввести серийный номер платформы.
 
Технические характеристики:
 
Поддержка видеорежима: да
Максимальная масса объекта: 20 кг
Диаметр поверхности: 400 мм
Сменные диски: да
Снимков на оборот: до 400

Комплектация

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера