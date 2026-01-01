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PhotoMechanics RD-120 W поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics RD-120 W поворотный стол для предметной съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-807

PhotoMechanics RD-120 W – автоматический поворотный стол предназначен для 3D-фотографии (360-фото) габаритных предметов весом до 200 кг и людей.

Диаметр предметного столика – 120 см. Поворотный стол оснащен контроллером Wi-Fi, это избавляет от лишних проводов и позволяет устанавливать фотоаппарат на большом расстоянии от объекта.

Описание

PhotoMechanics RD-120 – поворотный стол с диаметром платформы 120 см, предназначен для 3D-фотосъемки людей, мебели, крупной бытовой техники и других габаритных предметов. RD-120 в основе имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (сплав стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать платформу RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150.

Платформа Photomechanics RD-120 Wi-Fi имеет встроенный WiFi-модуль для беспроводного управления 3D-фотосъемкой. Оборудование совместимо с WiFi-передатчиками Canon. Это позволяет получить полностью беспроводную 3D-фотостудию.

Характеристики:

  • диаметр, см – 120
  • цвет поверхности – белый
  • материал предметного стола – фанера, поверхность покрыта молочным оргстеклом
  • скорость съемки – 36 кадров за 75 секунд (для камер Canon)
  • программное обеспечение – Photo3D Studio (включено в стоимость)

 

Комплектация

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