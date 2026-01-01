PhotoMechanics RD-120 W поворотный стол для предметной съемки

Описание

PhotoMechanics RD-120 – поворотный стол с диаметром платформы 120 см, предназначен для 3D-фотосъемки людей, мебели, крупной бытовой техники и других габаритных предметов. RD-120 в основе имеет сварную стальную раму, что делает конструкцию мощной, жесткой и надежной. Все детали привода выполнены из металла (сплав стали и алюминия). Столешница поворотного стола для 3D-фото покрыта акрилом (оргстеклом).

Для получения полного 3D (фотографии с вращением предмета в двух плоскостях) следует использовать платформу RD-120 совместно с автоматическим фотокраном PHM K-150 .

Платформа Photomechanics RD-120 Wi-Fi имеет встроенный WiFi-модуль для беспроводного управления 3D-фотосъемкой. Оборудование совместимо с WiFi-передатчиками Canon. Это позволяет получить полностью беспроводную 3D-фотостудию.

Характеристики: