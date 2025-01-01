images
Movie Yeah T003 MY 3D MAKER 200 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Movie Yeah T003 MY 3D MAKER 200 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Артикул: NVF-2695

Movie Yeah T001 MY 3D MAKER 200 – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото крупногабаритных предметов. Предназначен для автоматизации процесса съемки крупногабаритных предметов. Стол может применяться и для съемки людей. Модель имеет видеорежим и подходит для видеосъемки. В комплекте поставляется все необходимое программное обеспечение.

Описание

Характеристики:

  • максимальная масса предмета, кг – 200 (крупная бытовая техника, промышленное оборудование, мебель, автозапчасти, полноростовые манекены)
  • диаметр диска, мм – 800
  • напряжение питания, В – 24
  • потребляемый ток, А – 1

Полученные ролики очень просто встраиваются в любой сайт и работают в любых браузерах и на мобильных устройствах.

Комплектация

  • Поворотная платформа – 1 шт.
  • Кабель USB A–USB B – 1 шт.
  • Кабель USB A–miniUSB – 1 шт.
  • Адаптер питания – 1 шт.
  • Сменный диск 800 мм – 1 шт.
  • Программное обеспечение MY 3D Creator – 1 шт.

Вес в упаковке, кг – 23,0

    

 

 

