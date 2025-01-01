Movie Yeah T003 MY 3D MAKER 200 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Артикул: NVF-2695

Movie Yeah T001 MY 3D MAKER 200 – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото крупногабаритных предметов. Предназначен для автоматизации процесса съемки крупногабаритных предметов. Стол может применяться и для съемки людей. Модель имеет видеорежим и подходит для видеосъемки. В комплекте поставляется все необходимое программное обеспечение.