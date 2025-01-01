Movie Yeah T002 MY 3D MAKER 60 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Movie Yeah T001 MY 3D MAKER 60 – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Стол имеет улучшенную механику и увеличенный диаметр диска. Стол имеет видеорежим и подходит для видеосъемки. В комплекте поставляется все необходимое программное обеспечение.
Характеристики:
Полученные ролики очень просто встраиваются в любой сайт и работают в любых браузерах и на мобильных устройствах.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter