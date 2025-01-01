images
Movie Yeah T002 MY 3D MAKER 60 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Movie Yeah T002 MY 3D MAKER 60 поворотный столик для автоматизации предметной фотосъемки

Movie Yeah
Артикул: NVF-2694

Movie Yeah T001 MY 3D MAKER 60 – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото. Стол имеет улучшенную механику и увеличенный диаметр диска. Стол имеет видеорежим и подходит для видеосъемки. В комплекте поставляется все необходимое программное обеспечение.

Описание

Характеристики:

  • максимальная масса предмета, кг – 60
  • диаметр диска, мм – 450
  • напряжение питания, В – 12–24
  • потребляемый ток, А – 0,8

Полученные ролики очень просто встраиваются в любой сайт и работают в любых браузерах и на мобильных устройствах.

Комплектация

  • Поворотная платформа – 1 шт.
  • Кабель USB A–USB B – 1 шт.
  • Кабель USB A–miniUSB – 1 шт.
  • Адаптер питания – 1 шт.
  • Сменный диск 500 мм – 1 шт.
  • Программное обеспечение MY 3D Creator – 1 шт.

Вес в упаковке, кг – 10,0

    

 

 

 

Полезные ссылки

,
