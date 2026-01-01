Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов
Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов

Kenko Real Pro WIDE+MACRO объектив с креплением PRO CLIP для смартфонов

Kenko
Артикул: DAN-6756

Объектив Kenko Real Pro WIDE+MACRO для смартфонов, с креплением PRO CLIP.

Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с более широким углом обзора и позволяет делать макрофотографии.

Описание

Корпус объектива изготовлен из анодированного алюминия, линзы изготовлены из оптического стекла и имеют многослойное покрытие.

Объектив крепится к смартфону зажимом-прещепкой. Зажим этого объектива совместим с устройствами шириной не более 30 мм и максимальным расстоянием от края до центра камеры не более 25 мм. 

Внимание! Клипса, прикрепленная к смартфону или планшету, может закрывать вспышку или передний/задний микрофон. В этом случае вы не сможете использовать вспышку, и качество записанного звука изменится.

Характеристики:  

  • увеличение - 0,65x
  • материал линз - оптическое стекло
  • покрытие - многослойное покрытие
  • угол обзора - 120 град.
  • группы/элементы в объективе - 2/2
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • размер - 20x10,75 мм
  • вес - 6 г

Комплектация

  • Объектив.
  • Крепление.
  • Ткань для очистки.
  • Чехол.
  • Цепочка-брелок.
  • Руководство пользователя.

С этим товаром покупают

Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Арт. DAN-7643
Raylab Pro 65 штатив алюминиевый сплав с головой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Штатив Raylab Pro 65 со съемной шаровой головой, быстросъемной площадкой, встроенным моноподом, реверсивной установкой центральной колонны, крюком для груза противовеса и клипсовыми зажимами ног штатива, с максимальной нагрузкой до 6 кг.
Максимальная высота -171 см

Минимальная высота - 47,5 см


6 050 ₽
В корзину
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Арт. NVF-9764
Grifon LED 550 фотобокс со светодиодным освещением
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon LED 550 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

6 940 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
