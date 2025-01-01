Falcon Eyes RRK7-4066 отражатель

Москва
Falcon Eyes RRK7-4066 – комплект отражателей размером 102x168 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.
Отражающие поверхности семи цветов: золотистая/серебристая полосами, серебристая, просветная, белая, синяя, золотистая и зеленая.
