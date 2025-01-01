images
Falcon Eyes RFR-4066G односторонний прямоугольный отражатель золотистый

Falcon Eyes
Артикул: VBR-346

Falcon Eyes RFR-4066G – односторонний светоотражатель с золотистой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Описание

В развернутом виде размер 102x168 см. В сложенном виде диаметр 51 см.

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Доротея Ланж
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Студийное освещение для составных снимков
