Falcon Eyes RFR-4066G односторонний прямоугольный отражатель золотистый

Артикул: VBR-346

Falcon Eyes RFR-4066G – односторонний светоотражатель с золотистой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.