Falcon Eyes RFR-2844S прямоугольный отражатель односторонний серебряный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-340

Falcon Eyes RFR-2844S – односторонний светоотражатель с серебряной поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

В развернутом виде размер 71x112 см. В сложенном виде диаметр 38 см.

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Вилли Рони
Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
