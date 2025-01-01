Falcon Eyes RFR-2844S прямоугольный отражатель односторонний серебряный

Москва
Falcon Eyes RFR-2844S – односторонний светоотражатель с серебряной поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для фотоснимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.
В развернутом виде размер 71x112 см. В сложенном виде диаметр 38 см.
