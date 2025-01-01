Falcon Eyes RFR-2844G прямоугольный отражатель золотой

Арт. NVF-7152

Grifon R-1218 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 120x180.