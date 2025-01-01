images
Falcon Eyes RFR-2844G прямоугольный отражатель золотой

Falcon Eyes RFR-2844G прямоугольный отражатель золотой

Falcon Eyes
Артикул: VBR-337

Falcon Eyes RFR-2844G – светоотражатель с белой и золотой поверхностью. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и создания комфортных условий для создания снимков. Он станет незаменимым дополнением при съемке с естественным освещением. Используется для студийной или выездной съемки.

Размер 71х112 см.

Описание

Falcon Eyes RFR-2844G прямоугольный отражатель золотой

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon R-1218 T отражатель просветный 120x180 см
Арт. NVF-7152
Grifon R-1218 T отражатель просветный 120x180 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R-1218 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 120x180. 

2 300 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера