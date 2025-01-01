Falcon Eyes CFR-42GS светоотражатель серебряный/золотой 107 см

Артикул: VBR-321

Falcon Eyes CFR-42GS – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Цвет поверхности золотистый/серебро. Диаметр диска 107 см.