MingXing (38007) 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) отражатель 120x180 см

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.
Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.
MingXing 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 120x180.
Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.
Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки
MingXing 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотистая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 120x180.
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.
