MingXing (38005) 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) отражатель 100x150 см

Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
MingXing 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 100x150.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
FST ST-B3 – комплект для крепления трех бумажных фонов. Комплект держателей бумажного фона с системой скручивания экспан. Предназначен для крепления фонов с внутренним диаметром несущей трубы 46-78 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen