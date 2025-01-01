images
MingXing (38005) 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) отражатель 100x150 см

MingXing (38005) 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) отражатель 100x150 см

MingXing
Артикул: NVF-6644

MingXing 5 in 1 Reflector (G/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 100x150.

Описание

Характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

С этим товаром покупают

Manfrotto 125 адаптер 3/8&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0571
Manfrotto 125 адаптер 3/8" и 3/8"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 125 – адаптер-переходник с двумя внешними резьбами на 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.

1 090 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-3045
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.

Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.

740 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Арт. NVF-3013
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.

Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

220 ₽
В корзину
-10 %
FST ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов
Арт. NVF-2470
FST ST-B3 комплект для крепления 3 бумажных фонов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 7 ч

FST ST-B3 – комплект для крепления трех бумажных фонов. Комплект держателей бумажного фона с системой скручивания экспан. Предназначен для крепления фонов с внутренним диаметром несущей трубы 46-78 мм.

-10 %6 800 ₽
6 120 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Карл Булла
Карл Булла
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
