Lastolite LR4841 отражатель золотой/белый 120 см

Артикул: OLE-0497

Lastolite LR4841 – двухсторонний круглый отражатель с золотой и белой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.