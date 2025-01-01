images
Lastolite LR4836 отражатель серебряный/мягкое золото 120 см

Lastolite
Артикул: OLE-1358

Lastolite LR4836 – круглый складной отражатель с двумя рабочими поверхностями: мягкое золото и серебро. Используется в студии и на выездных съемках для получения мягкого рассеянного света. Гибкая рама позволяет легко и быстро сложить отражатель и упаковать в компактный чехол для хранения и переноски. Диаметр, см – 120.

Описание

