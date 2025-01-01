Lastolite LR3036 отражатель серебряный/мягкое золото 75 см

Артикул: OLE-0516

Lastolite LR3036 – круглый отражатель с двумя поверхностями (золотистая и серебро). Идеально подходит для портретной и фэшн-съемок. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 75 см. В сложенном состоянии – 30 см.