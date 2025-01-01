images
Lastolite LR3006 отражатель мягкое золото/белый 75 см

Lastolite LR3006 отражатель мягкое золото/белый 75 см

Lastolite
Артикул: OLE-1359

Lastolite LR3006 – круглый складной отражатель с двумя рабочими поверхностями: мягкое золото и белой. Используется в студии и на выездных съемках для получения мягкого рассеянного света. Гибкая рама позволяет легко и быстро сложить отражатель и упаковать в компактный чехол для хранения и переноски. Диаметр, см – 75.

Описание

Lastolite LR3006 отражатель мягкое золото/белый 75 см

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера