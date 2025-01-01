Falcon Eyes CRK7-42 отражатель 7 в 1 на пружине круглый, 107 см

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Falcon Eyes CRK7-42 – отражатель со съемными панелями семи цветов. С данной моделью есть возможность изменить поверхность отражателя на золотую, серебряную, просветную, белую, синюю, зеленую и черную.
Диаметр 72 см, в сложенном виде диаметр 40 см.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
